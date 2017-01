«Манчестер Сити» предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Обвинения связаны с распространением неверной информации о местонахождении игрока клуба для прохождения антидопингового контроля.

«Горожане» могут ответить на обвинения FA до 19 января.

После 20 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от лидирующего «Челси».

Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc

— The FA (@FA) 11 января 2017 г.