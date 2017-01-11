«Манчестер Сити» предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Обвинения связаны с распространением неверной информации о местонахождении игрока клуба для прохождения антидопингового контроля.
«Горожане» могут ответить на обвинения FA до 19 января.
После 20 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от лидирующего «Челси».
Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc
— The FA (@FA) 11 января 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии