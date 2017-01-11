«Манчестер Сити» предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Обвинения связаны с распространением неверной информации о местонахождении игрока клуба для прохождения антидопингового контроля.

«Горожане» могут ответить на обвинения FA до 19 января.

После 20 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на 7 очков отставая от лидирующего «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Футбольной ассоциации Англии

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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