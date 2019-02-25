«Манчестер Сити» — победитель кубка лиги, Дель Пьеро купил клуб из Лос-Анжелеса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 февраля.
1. «Манчестер Сити» в 6-й раз выиграл Кубок английской лиги
Чаще турнир выигрывал лишь «Ливерпуль» – 8 раз.
2. «Ростов» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч.
3. Клод Пюэль уволен с поста главного тренера «Лестера»
При нем «лисы» занимали 12-е место в АПЛ.
4. Алессандро Дель Пьеро объявил о покупке футбольного клуба из Лос-Анджелеса
Его новая команда выступает в третьей по силе лиге Северной Америки.
5. Сборная России разгромила сборную Германии и стала победителем Кубка Легенд
Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка легенд.
Фото: Global Look Press