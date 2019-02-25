«Манчестер Сити» — победитель кубка лиги, Дель Пьеро купил клуб из Лос-Анжелеса. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 февраля.

1. «Манчестер Сити» в 6-й раз выиграл Кубок английской лиги

Чаще турнир выигрывал лишь «Ливерпуль» – 8 раз.

2. «Ростов» победил «Краснодар» и вышел в полуфинал

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч.

3. Клод Пюэль уволен с поста главного тренера «Лестера»

При нем «лисы» занимали 12-е место в АПЛ.

4. Алессандро Дель Пьеро объявил о покупке футбольного клуба из Лос-Анджелеса

Его новая команда выступает в третьей по силе лиге Северной Америки.

5. Сборная России разгромила сборную Германии и стала победителем Кубка Легенд

Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка легенд.

Фото: Global Look Press

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