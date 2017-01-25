«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Хосепом Гвардиолой

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может получить от клуба новый контракт. Испанский специалист в ближайшее время намерен продлить соглашение с клубом, которое будет рассчитано на пять лет с улучшенными финансовыми условиями.

Ранее специалист заявил, что, возможно, не подходит манкунианцам по своему профессиональному уровню. Как отметил Гвардиола, он готов покинуть команду, если поймет свою несостоятельность.

«Манчестер Сити» после 22 туров занимает в чемпионате Англии пятое место.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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