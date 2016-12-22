«Манчестер Сити» намерен купить Алексиса Санчеса

Переговоры о продлении контракта с «канонирами» пока не привели к успеху, чем и пытается воспользоваться клуб из Манчестера.

Действующий контракт 28-летнего нападающего истекает летом 2018 года. Нынешняя зарплата Алексиса составляет 130 тысяч фунтов в неделю, он занимает второе место среди самых высокооплачиваемых игроков клуба после Месута Озила (140 тысяч фунтов в неделю). Последнее предложение «Арсенала» предполагало повышение до 180 тысяч, но сам футболист рассчитывает получать почти вдвое больше.

В приобретении Санчеса заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее работал с чилийцем в «Барселоне».

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News

