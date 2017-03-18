«Манчестер Сити» летом намерен приобрести Антонио Рюдигера за 30 миллионов фунтов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Рюдигер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить линию обороны защитником «Ромы» Антонио Рюдигером.  Aнглийский клуб летом надеется приобрести игрока сборной Германии за £ 30 млн.

В последние месяцы скауты «Манчестер Сити» наблюдали за каждым матчем Рюдигера, и клуб хочет встретиться с представителями 24-летнего игрока на следующей неделе.

Еще одним претендентом на Рюдигера является «Челси», который почти приобрел его прошлым летом. Переход сорвался из-за травмы колена, которую получил защитник.

Тем не менее «Манчестер Сити» полон решимости опередить «Челси» в борьбе за немецкого футболиста.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Руди Гарсия: «Пьянич летал в Париж? Он смотрел качественный футбол»

Бумажный лебедь. Кто поднял «Суонси» в тройку лучших команд лиги

Футбол всегда, футбол везде

Добавить комментарий

Войти с помощью: 