«Манчестер Сити» летом намерен приобрести Антонио Рюдигера за 30 миллионов фунтов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить линию обороны защитником «Ромы» Антонио Рюдигером. Aнглийский клуб летом надеется приобрести игрока сборной Германии за £ 30 млн.

В последние месяцы скауты «Манчестер Сити» наблюдали за каждым матчем Рюдигера, и клуб хочет встретиться с представителями 24-летнего игрока на следующей неделе.

Еще одним претендентом на Рюдигера является «Челси», который почти приобрел его прошлым летом. Переход сорвался из-за травмы колена, которую получил защитник.

Тем не менее «Манчестер Сити» полон решимости опередить «Челси» в борьбе за немецкого футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror