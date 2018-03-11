«Манчестер Сити» готов приобрести Тома Лемара этим летом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Атакующий полузащитник «Монако» Тома Лемар заинтересовал «Манчестер Сити».  На 22-летнего хавбека сборной Франции претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», но «горожане» намерены опередить всех конкурентов из АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет подписать еще одного футболиста, способного действовать на фланге атаки.

В январе клуб не сумел приобрести Рияда Мареза и Алексиса Санчеса, а Эдена Азара «Челси» не отпустит в другой клуб премьер-лиги даже за рекордную сумму. В этой связи лидер АПЛ переключился на Лемара.

Лемар летом покинет «Монако». Ожидается, что «Манчестер Сити» должен будет как минимум повторить августовское предложение «Арсенала» в размере 90 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Тома Лемар сыграл в 21 матче, в которых забил два гола и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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