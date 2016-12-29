«Манчестер Сити» этим летом потратил на трансферы больше любой другой команды АПЛ

«Манчестер Сити» потратил этим летом на трансферы больше любой другой команды АПЛ. Потраченная сумма составила более 174 миллионов фунтов.

После назначения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера «Сити» руководство клуба совершило ряд дорогостоящих приобретений. Защитник Джон Стоунз – 50 миллионов фунтов. Лерой Сане – 37 млн. Габриэл Жезус – 27 млн. Илкай Гюндоган – 21 млн. Клаудио Браво – 17 млн. Нолито – 14 млн. Марлос Морено – 4.75 млн. Александр Зинченко – 3.4 млн. Общая сумма, потраченная клубом на трансферы, составила 174.2 миллиона фунтов.

Целиком пятерка английских клубов, большего всего потратившихся на трансферном рынке летом 2016 года, выглядит так:

«Манчестер Сити»: 174.2 миллиона фунтов.

«Манчестер Юнайтед»: 149.55 миллионов фунтов.

«Челси»: 122.7 миллионов фунтов.

«Арсенал»: 93.1 миллион фунтов.

«Лестер»: 76.78 миллионов фунтов.

Напоминаем, что «Манчестер Юнайтед» установил новый мировой транферный рекорд, заплатив «Ювентусу» за полузащитника Поля Погба около 93 миллионов фунтов. Оставшиеся 30 миллионов «МЮ» потратил на защитника Эрика Байи и 26 – на хавбека Генриха Мхитаряна.

В свою очередь лидером по объему вырученных денег с продаж игроков в этом году стал «Ливерпуль», заработавший на трансферах 84.4 миллиона фунтов.

За время летнего трансферного окна в 2016 году клубы английской премьер-лиги потратили на переходы игроков около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports