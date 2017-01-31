Мамаду Сако сегодня может стать игроком «Спартака»

Французский защитник Сако сегодня может отправится в аренду в «Спартак». Это произойдет, если футболист не найдет подходящего предложения в АПЛ.

Однако трансферное окно закрывается уже сегодня ночью, Сахо так и не определился со своим будущем. Игрок хочет продолжить карьеру в АПЛ, но если этого не произойдет, то он отправится в «Спартак». Срок аренды скорее всего составит полгода.

Отметим, что Мамаду Сако и «Ливерпуль» так и не смогли достигнуть договоренности с «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном».

В предыдущем сезоне Сако провел 22 матча за «Ливерпуль» и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт