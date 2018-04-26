Максимилиан Мейер покинет «Шальке» в конце сезона

Автор: Михаил Серебряков 0

Max Meyer

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель подтвердил информацию, согласно которой полузащитник команды Максимилиан Мейер покинет клуб по окончании сезона. Игрок выступает за немецкий клуб с 2009 года.

«Мейер точно покинет «Шальке» летом. Мы максимально профессионально отнеслись к этой ситуации. Ни у кого нет обиды», — цитирует Хайделя пресс-служба «Шальке».

Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник отказывается вести с «Шальке» переговоры о продлении действующего контракта, рассчитанного до лета этого года.

В этом сезоне Мейер провел 24 игры, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Шальке»

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