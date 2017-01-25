Майкл Оуэн считает, что основным форвардом «Манчестер Юнайтед» скоро станет Маркус Рэшфорд

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил мнение, что в скором времени Маркус Рэшфорд может стать основным форвардом манкунианцев. По мнению ветерана, именно 19-летний футболист выйдет на первый план после того, как завершат карьеру в команде Уэйн Руни или Златан Ибрагимович.

«Руни и Ибрагимович в какой-то момент уйдут из футбола. Кому же тогда достанется главная роль в атаке? Думаю, им станет Рэшфорд. И ему сейчас не стоит искать другой клуб», – заявил Оуэн.

В текущем сезоне Рэшфорд провел в чемпионате Англии 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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