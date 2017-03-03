Майкл Кэррик может завершить карьеру этим летом

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик дал понять, что планирует в ближайшее время уйти из футбола. Об этом он заявил британской прессе. 

«Не уверен, что есть клубы, за которые я хотел бы еще поиграть. Не думаю, что такие вообще существуют. Если мне придется уйти из «МЮ», то я, скорее всего, завершу карьеру», – сказал 35-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в конце сезона организует прощальный матч в честь футболиста.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Кэррик провел 11 игр, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник:  Skysports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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