Майкл Эссьен может продолжить карьеру в Хорватии

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Эссьен

Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эсcьен может продолжить карьеру в Хорватии. 34-летний полузащитник заинтересовал хорватский футбольный клуб «Риека».

По имеющейся информации, ганский футболист ведет переговоры клубом «Риека», которая после 20 туров возглавляет таблицу чемпионата Хорватии.

После ухода из «Панатинаикоса» в сентябре 2016 года Эссьен является свободным агентом и «Риеке» может достаться бесплатно.

Ранее ганский хавбек выступал за «Челси», «Реал», «Милан» и «Лион». В феврале прошлого года Эссьен отказался от перехода в один из китайских клубов.

Фото: Global Look Press
Источник: HRT

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Вадим Павлов

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