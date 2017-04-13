Майкл Антонио больше не поможет «Вест Хэму» в этом сезоне

Универсал «Вест Хэма» Майкл Антонио не сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона. 27-летний футболист получил травму в поединке 32-тура чемпионата Англии против «Суонси».

Как сообщил главный тренер «молотобойцев» Славен Билич, игрок пропустит оставшуюся часть сезона из-за серьезного повреждения. «Это большая потеря. Антонио – один из лучших наших игроков», — сказал хорватский специалист.

В текущем сезоне Майкл Антонио забил девять голов и сделал три результативные передачи в 28 играх АПЛ. Также он дебютировал в сборной Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»