Майкл Антонио больше не поможет «Вест Хэму» в этом сезоне

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Майкл Антонио

Универсал «Вест Хэма» Майкл Антонио не сможет принять участие в оставшихся матчах нынешнего сезона. 27-летний футболист получил травму в поединке 32-тура чемпионата Англии против «Суонси».

Как сообщил главный тренер «молотобойцев» Славен Билич, игрок пропустит оставшуюся часть сезона из-за серьезного повреждения. «Это большая потеря. Антонио – один из лучших наших игроков», — сказал хорватский специалист.

В текущем сезоне Майкл Антонио забил девять голов и сделал три результативные передачи в 28 играх АПЛ. Также он дебютировал в сборной Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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