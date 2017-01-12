Магомед Оздоев: «Я остаюсь в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал, что начнет вторую часть сезона в казанской команде. Хавбек отметил, что не слышал об интересе к себе со стороны «Марселя».

«Я остаюсь в «Рубине», готовимся ко второй части сезона. «Марсель»? Не знаю, откуда появилась информация про «Марсель». После этого позвонил агенту, он сказал, что тоже не в курсе. Видимо, это кому-то интересно. Мне не интересно, никогда о нем не думал.

Прошлый отрезок был не очень хороший для команды. Нужно начать год лучше и бороться за еврокубки. Когда тяжело, то бывает намного интереснее. Нужно начать с Кубка и стараться побеждать. В конце прошлого года у нас были хорошие игры. Думаю, что игра против «Спартака» была как минимум ничейная», -рассказал Магомед Оздоев.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс