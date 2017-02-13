Магомед Оздоев стал игроком «Терека»

Российский полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев перешел в «Терек». Об этом сообщил сам футболист.
Грозненский «Терек» арендовал Оздоева у «Рубина». Зарплата футболиста в грозненском клубе пока не известна.
@fcterek встречай Родина💪😮☺️! pic.twitter.com/im0EzboCtj
— محمد Ozdoev (@E27A) February 13, 2017
С 2014 года Оздоев провел 68 игр за казанский клуб. За это время футболист отметился 8-ю забитыми мячами. В текущем сезоне Магомед не отметился результативными действиями.
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Фото: официальный сайт «Рубина»
Источник: официальный сайт «Рубина»