Магомед Оздоев стал игроком «Терека»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Оздоев

Российский полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев перешел в «Терек». Об этом сообщил сам футболист.

Грозненский «Терек» арендовал Оздоева у «Рубина». Зарплата футболиста в грозненском клубе пока не известна.

С 2014 года Оздоев провел 68 игр за казанский клуб. За это время футболист отметился 8-ю забитыми мячами. В текущем сезоне Магомед не отметился результативными действиями.

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Фото: официальный сайт «Рубина»
Источник: официальный сайт «Рубина»

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Никита Пронин

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