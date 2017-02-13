Магомед Оздоев стал игроком «Терека»

Российский полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев перешел в «Терек». Об этом сообщил сам футболист.

Грозненский «Терек» арендовал Оздоева у «Рубина». Зарплата футболиста в грозненском клубе пока не известна.

С 2014 года Оздоев провел 68 игр за казанский клуб. За это время футболист отметился 8-ю забитыми мячами. В текущем сезоне Магомед не отметился результативными действиями.

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Фото: официальный сайт «Рубина»

Источник: официальный сайт «Рубина»