Магомед Оздоев: «По поводу допинг-контроля не было никаких опасений»

Игрок грозненского «Терека» Магомед Оздоев рассказал о своих впечатлениях от недавнего матча с Кот-д’Ивуаром. Также полузащитник сборной России заявил, что не переживал по поводу допинг проб.

«Настроение не такое хорошее. Разобрали игру, нашли ошибки. Были индивидуальные ошибки и поплатились за это. Тот матч позади.

Какие могут быть опасения из-за допинг-контроля? Не было опасений. Обычно забирают двух-трёх после матча, а всю команду? Это регулярно происходит. Так было у меня и в молодёжной сборной», — сказал Оздоев.

В нынешнем сезоне РФПЛ Оздоев провел 13 матчей, но результативными действиями не отметился. «Терек» занимает восьмое место, отставая еврокубковой зоны на четыре очка.

Товарищеский матч сборной России против сборной Бельгии пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Встреча начнется в 19:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com