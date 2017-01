Мадридский «Реал» провел 39 матчей подряд без поражений и повторил рекорд «Барселоны»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0). Мадридский клуб повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд.

Те же 39 матчей без поражений «Барселона» провела в сезоне 2015-2016.

39 — Real Madrid have equalled the best ever unbeaten run by a La Liga side in all competitions (39 — Barcelona in 2016). Historic. pic.twitter.com/2L92DKAfFM

