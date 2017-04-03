Мадридский «Реал» нацелился на Леонардо Бонуччи

Летом мадридский «Реал» намерен укрепить центр обороны. Главный тренер мадридского «галактикос» Зинедин Зидан хотел бы приобрести защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

О своем желании наставник «сливочных» уже оповестил клубное руководство. По мнению 44-летнего специалиста, ни один из игроков, которые будут в команде в следующем сезоне, не сможет стать достойным партнером капитану: Начо — из-за своей недостаточной квалификации, Рафаэль Варан — из-за травматичности, Хесус Вальехо — из-за своей неопытности. Поэтому, считает Зидан, клубу просто необходимо приобрести Бонуччи.

В текущем сезоне Леонардо Бонуччи провел 31 матч во всех турнирах и забил три мяча. Трансферная стоимость 29-летнего защитника составляет примерно 40 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon