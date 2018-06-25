Мадридский «Реал» интересуется колумбийцем Хуаном Кинтеро

Полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро может перейти в топ-клуб. Хавбеком интересуется мадридский «Реал».

25-летний игрок принадлежит «Порту», но до конца года находится в «Ривер Плейте» на правах аренды. У аргентинцев есть право выкупа футболиста за 4 миллиона евро.

Новый тренер «Реала» Хулен Лопетеги хорошо знаком с Кинтеро по работе в Португалии. Мадридцы уже контактировали с игроком.

В двух матчах ЧМ-2018 Кинтеро забил гол и отдал результативный пас. Сообщалось, что игрок интересен «Краснодару» и «Локомотиву».

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»