Мадридский «Реал» и «Бавария» — самая частая пара в еврокубках

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Реалом». Это самый частые соперники в еврокубках.

Мюнхенский и мадридский клуб играли друг с другом 22 раза. Это самая частая пара в европейских кубках.

56 — Real Madrid faced a German team in 56 games. 22 of them were against Bayern (9W, 2D, 11L). Titans.

