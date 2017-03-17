Мадридский «Реал» и «Бавария» — самая частая пара в еврокубках

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бавария - Реал

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Реалом». Это самый частые соперники в еврокубках.

Мюнхенский и мадридский клуб играли друг с другом 22 раза. Это самая частая пара в европейских кубках.

В плей-офф команды встретятся в 11-й раз. До этого «Бавария»и «Реал» по пять раз проходили дальше.

В последний раз в рамках Лиги чемпионов команды встречались весной 2014. Испанцы выбили немецкий клуб из полуфинала турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta Jose

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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