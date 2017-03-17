Мадридский «Реал» и «Бавария» — самая частая пара в еврокубках

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Реалом». Это самый частые соперники в еврокубках.

Мюнхенский и мадридский клуб играли друг с другом 22 раза. Это самая частая пара в европейских кубках.

56 — Real Madrid faced a German team in 56 games. 22 of them were against Bayern (9W, 2D, 11L). Titans. — OptaJose (@OptaJose) March 17, 2017

В плей-офф команды встретятся в 11-й раз. До этого «Бавария»и «Реал» по пять раз проходили дальше.

В последний раз в рамках Лиги чемпионов команды встречались весной 2014. Испанцы выбили немецкий клуб из полуфинала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Jose