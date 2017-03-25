Мадридский «Реал» готов предложить Иско 36 миллионов евро

«Сливочные» всеми силами пытаются сохранить Иско. Ранее сообщалось, что он может покинуть «Галактикос» этим летом.

«Реал» намерен продлить контракт с атакующим полузащитником Иско. Королевский клуб предлагает 24-летнему хавбеку новое 6-летнее соглашение до лета 2024 года.

По условиям новой сделки зарплата испанца в «Реале» может увеличиться до 6 миллионов евро в год. Его нынешний контракт с мадридцами рассчитан до 2018 года.

Ранее появилась информация, что в приглашении Иско заинтересована «Барселона». Сам полузащитник прокомментировал эту ситуацию.

«Футболистов часто окружают подобные слухи. Мы к ним привыкли. Сейчас, во время паузы, когда матчей немного, кто-то начинает придумывать новости.

Не знаю, для чего они это делают. Я отвечаю на футбольном поле и прилагаю все усилия на благо команды».

В текущем сезоне Иско провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca