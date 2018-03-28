Люка Динь выбыл на три недели из-за травмы бедра

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник «Барселоны» Люка Динь покинул расположение национальной команды. У француза травма бедра.

Француз прошел медицинское обследование, которое подтвердило повреждение. Срок восстановления игрока от травмы составит около трех недель.

Защитник принял участие в матче со сборной Колумбии, но не появился на поле в товарищеской встрече с национальной командой России.

Возможно, Люка не сможет помочь «Барселоне» в ближайших матчах с итальянской «Ромой», которые пройдут 4 и 10 апреля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

В этом сезоне Динь сыграл в десяти мачах, в которых отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Барселоны»

 

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