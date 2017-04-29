«Лужники» сдадут в эксплуатацию в Июне

Стадион «Лужники» будет готов к сдаче в эксплуатацию в Июне. Об этом сообщил директор департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

«Стадион «Лужники» находится в высочайшей степени готовности. Там уже проглядываются особенные штрихи.

В июне планируется официальная сдача в эксплуатацию, после чего будем готовиться к проведению тестовых матчей перед чемпионатом мира по футболу», — сказал Гуляев.

Ранее сообщалось, что «Лужники» готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС