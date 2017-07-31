«Лужники» оборудовали рвами безопасности

Отделом строительного контроля ГКУ «Большая спортивная арена «Лужники» руководит Мурат Ахмадиев. Он рассказал о новшествах на стадионе в Москве.

«У нас под трибунами находятся рвы безопасности, которые предотвращают проникновение на поле. Если организатор соревнований готов будет сделать так, чтобы болельщики оказались на поле, их можно будет туда аккуратно проводить, но стихийно выбежать будет невозможно. Бесполезно пробовать. У нас и охрана там будет стоять хорошая, которая никого не пропустит.

Кроме того, у нас будет 1500 камер, которые наблюдают за зрителями, с возможностью определения каждого конкретного лица. Это много где используется, но мы, если человек сильно буянит, можем его просто прикрыть на время проведения матча, а потом уже проводить дознание. Здесь у нас есть помещения для МВДшных частей и для других силовых структур, – рассказал Ахмадиев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Собеседник.ru»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»