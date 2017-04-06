Лукаш Пишчек продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Защитник «Боруссии» (Дортмунд) Лукаш Пишчек продлил контракт с клубом. Новое соглашение 31-летнего поляка с черно-желтыми рассчитано до 2019 года.

«Боруссия» верит в меня, и я очень рад этому. Горжусь, что проведу в черно-желтой форме еще два сезона и буду играть перед нашими великолепными болельщиками», – прокомментировал Пишчек подписание контракта.

«Пишчек – абсолютный профессионал и является примером для наших молодых игроков. За время, проведенное в «Боруссии» он вырос в уважаемого лидера как в спортивном плане, так и с точки зрения личных качеств», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Пишчек проводит седьмой сезон в Дортмунде. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и три голевые передачи в 21 матче бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»