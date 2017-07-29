Лукас Подольски дебютировал в Японии дублем

Автор: Владимир Шевелев 0

Лукаш Подольски

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски, который в начале июля перешел в клуб «Виссел Кобе» из «Галатасарая», дебютировал в чемпионате Японии. В матче 19-го тура Джей-лиги команда 32-летнего немца на своем поле обыграла клуб «Омия Ардидзя» со счётом 3:1.

Подольски появился в стартовом составе «Виссел Кобе», провёл полный матч и записал на свой счёт дубль. Лукас отличился на 49-й и 62-й минутах, дважды выводя свою команду вперёд в счёте.

«Виссел Кобе» (29 очков) располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Японии, «Омия Ардидзя» (15) находится на 16-й позиции.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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