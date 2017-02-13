Лукас Моура: «Как остановить Месси? Его нужно связать»

Полузащитник французского «ПСЖ» Лукас Моура поговорил о соперниках из «Барселоны» перед матчами 1/8 Лиги чемпионов. Футболист рассказал, каким образом можно остановить лидера сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Остановить Месси? Без нарушения правил шансы на это равны нулю. Считаю, что это невозможно. Правда, есть одно секретный метод: его нужно связать, делать все, чтобы мяч к нему не доходил, действовать организованно, закрыть Лео доступ ко всему. Но все это будет очень сложно сделать», — заявил Моура.

Напомним, первая встреча парижан с каталонцами пройдет завтра. Начало встречи — 22:45 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC