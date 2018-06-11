Лука Модрич: «Я бы поменял часть трофеев с «Реалом» на успех со сборной Хорватией»

Автор: Михаил Серебряков 0

Luka Modrić

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги сезона. А также поделился своими ожиданиями от ЧМ-2018.

Хорватский полузащитник в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала». Но по его мнению, главной задачей для него остается удачное выступление на мундиале. Он готов поменять все титулы с клубом на успех с национальной сборной.

«Это был очень сложный и долгий сезон. Мы сыграли недостаточно хорошо в чемпионате и Кубке Испании. В конце сезона мы выиграли главный трофей. Я очень счастлив быть частью этой победы, которая войдет в историю.

Но я бы поменял часть трофеев, которые я выиграл с «Реалом», на большой успех со сборной Хорватии», – сказал Модрич. Сборная Хорватии сыграет в группе D против команд Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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