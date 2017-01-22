Лука Модрич и Марсело не смогут помочь «Реалу» в течение ближайшего месяца

Лука Модрич и Марсело выбыли на месяц и не помогут команде в важных матчах данного отрезка сезона. Хорват и бразилец пополнили и без того заполненный лазарет «сливочных».

К группе игроков «Реала», находящихся в лазарете, присоединились Лука Модрич и Марсело.

Оба футболиста получили повреждения во вчерашнем матче против «Малаги». Бразилец покинул поле уже на 25 минуте игры из-за проблем с подколенным сухожилием, а хорватский полузащитник был заменен уже в концовке второго тайма.

Ожидалось, что повреждение Модрича не является серьезным, но, по сообщениям испанских СМИ, оба футболиста пропустят не менее месяца выступлений.

В отсутствии Марсело его место на левой бровке, вероятнее всего, займет Начо, а Модрича подстрахует его соотечественник Матео Ковачич.

Напомним, что также залечивают травмы Хамес, Пепе, Дани Карвахаль и Гарет Бэйл.

После 18 матчей «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Managingmadrid