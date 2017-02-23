Луиз Адриано – уже настоящий спартаковец

Бразильский новичок «красно-белых» уже второй месяц в команде. Он поделился своими впечатлениями от пребывания в самом титулованном российском клубе.

«Отличное настроение, как и у всех здесь. Мы вместе с тренером готовимся, работаем, сейчас идет последний этап подготовки к чемпионату. В общем, все идет по плану. Усталость? Нет, все нормально. Мы уже готовы к этой работе. Все сфокусированы на своих задачах, поэтому не буду жаловаться».

«Я понимаю, что, как бы банально это ни звучало, нужно подготовиться на все 100 процентов во всех аспектах: физическом, тактическом и техническом. Во всех аспектах нужно быть готовым, чтобы бороться с «Краснодаром» на равных».

«Взаимодействие налаживается от игры к игре. Понимаем друг друга еще не с полуслова, но к началу и по ходу чемпионата будем показывать хорошее взаимодействие».

«Ощущаю себя частью команды. У меня действующий контракт со «Спартаком», поэтому я уже настоящий спартаковец, как и все другие члены команды. Буду делать все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны и помочь команде добиваться результата, как и все другие игроки. Да, я уже настоящий спартаковец, которого вы совсем скоро увидите в деле».

Луиз Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе этого года. До Италии он выступал за донецкий «Шахтер». На счету нападающего четыре игры за сборную Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный канал ФК «Спартак» Москва на YouTube