Луис Суарес забил за «Барселону» свой 100-ый гол

В матче «Барселоны» против «Атлетика» в борьбе за Кубок Испании Луис Суарес открыл счет и помог своей команде победить со счетом 3-1. Этот гол стал для уругвайского бомбардира 100-ым за время пребывания в каталонском клубе.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» нападающий Луис Суарес забил свой 100-й гол за каталонский клуб.

Для того чтобы достичь данной отметки, 29-летнему уругвайскому форварду понадобилось 120 матчей.

Гол стал юбилейным 300-м для атакующей связки «Барселоны». Столько голов суммарно забили Лионель Месси (124), Неймар (76) и Суарес (100) с тех пор, как играют вместе.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Барселоны»