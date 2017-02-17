Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит финал Кубка Испании с «Алавесом». Апелляционный комитет отклонил обжалование каталонского клуба.

Футболист получил две желтые карточки в ответном полуфинальном матче Кубка с мадридским «Атлетико». Руководство «Барселоны» подало протест на удаление Суареса, но апелляционный комитет оставил ранее принятое решение в силе.

Кроме того, нападающий отказался уходить в раздевалку и досматривал матч в туннеле стадиона, что строго запрещено регламентом. «Барселона» была оштрафована на € 350, а Суарес на € 600.

В текущем розыгрыше Кубка Испании Луис Суарес провел 6 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca