Луис Энрике считается фаворитом на пост главного тренера «Челси»

Луис Энрике может стать новым главным тренером «Челси». Другой претендент на этот пост, Маурицио Сарри, накануне провел переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и близок к подписанию нового контракта с клубом.

«Челси» также хотел бы предложить работу Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма», но шансы подписать аргентинского специалиста крайне малы.

Еще один кандидат, Массимилиано Аллегри, также объявил, что не собирается уходить из «Ювентуса».

Луис Энрике считался фаворитом на пост тренера «Челси» несколько месяцев назад, но высокие финансовые требования испанца завели переговоры в тупик.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph