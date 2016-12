Луис Энрике – самый высокооплачиваемый тренер в Европе

Луис Энрике признан самым высокооплачиваемым тренером Европы. Его зарплата составляет 1, 56 миллионов евро в месяц.

В первую тройку также входят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), который ежемесячно получает 1,48 млн евро, и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), зарабатывающий 1,36 млн.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан занимает лишь девятое место с зарплатой 449 тысяч евро.

Lequipe has published the ranking in terms of salary for the top club managers in Europe. Arsene Wenger is 5th with 820k€/month before tax pic.twitter.com/Ci2IQAZmFC

— Don Draper (@arsenalbarclays) December 24, 2016