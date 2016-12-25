Луис Энрике – самый высокооплачиваемый тренер в Европе

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Энрике

Луис Энрике признан самым высокооплачиваемым тренером Европы. Его зарплата составляет 1, 56 миллионов евро в месяц.

В первую тройку также входят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), который ежемесячно получает 1,48 млн евро, и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), зарабатывающий 1,36 млн.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан занимает лишь девятое место с зарплатой 449 тысяч евро.

Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. С ним команда выиграла 114 матчей из 148, проиграв только 16 раз.

Фото: Global Look Press
Источник: L’equipe
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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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