Луис Энрике летом может покинуть «Барселону»

«Барселона» может прекратить трудовые отношения с Луисом Энрике по окончании сезона. Как утверждается, у специалиста испортились отношения с футболистами каталонского клуба.

Луис Энрике может покинуть пост главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона. Как сообщается, 46-летний специалист в последнее время часто ссорится со своими подопечными.

Отмечается, что ведущие футболисты каталонского клуба недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника Жерара Пике, который публично раскритиковал испанских судей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» попытается продлить контракт с испанцем в апреле. При этом, по сообщениям европейских СМИ, каталонский клуб уже ищет нового главного тренера Одним из главных претендентов называется возглавляющий «Эвертон» Рональд Куман.

Луис Энрике принял «Барселону» в 2014 году, выиграл с ней два чемпионата, два Кубка и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне «Барселона» занимает 3 строчку в турнирной таблице, и имеет в своем активе 38 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 2 балла, но у «сливочных» сыграно на одну игру меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Marca