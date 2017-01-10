Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака»

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 29-летнего форварда «Милана» один миллион евро.

Бразилец опубликовал в своем «инстаграме» фотографию из салона самолёта, но вскоре удалил её. Скорее всего, завтра Адриано будет проходить медосмотр в «Спартаке».

Напомним, что нападающий выступает за «Милан» с 2015 года. За время, проведенное в итальянской команде, он провел 36 встреч, в которых забил шесть голов. До этого Луис Адриано играл в чемпионате Украины, где стал лучшим бомбардиром в истории донецкого «Шахтера».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport