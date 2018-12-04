Луис Адриано: «Может, люди не понимают, что мы действительно поддерживаем Глушакова. Мы выбрали его капитаном и останемся с ним»

Автор: Евгений Морозов 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.


Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что не понимает требование некоторых болельщиков лишить капитанской повязки полузащитника Дениса Глушакова. По мнению бразильца, фанаты не должны пытаться влиять на процессы в команде.

«Моe мнение, болельщики не вправе требовать этого. Капитана выбирает команда. Глушакова выбрали мы. Это наше решение, и никто не должен пытаться влиять на процессы в команде. Ведь это мы, футболисты «Спартака», выходим за Глушаковым на поле, а после обсуждаем ошибки и радуемся победам вместе с ним.

Может быть, эти люди не понимают, что мы действительно поддерживаем Дениса. Или же они целенаправленно настроены против. Почему? Мне сложно это объяснить. Но, так или иначе, действия группы болельщиков никак не повлияют на наше решение. Мы приняли его и останемся с Денисом», – сказал Адриано.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: RT

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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