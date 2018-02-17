Лучшие тексты недели: «Спартак», Талалаев, Шатов, Салах, ЦСКА

Адурис — герой матча в Москве. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 10 — 17 февраля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Не на того напали. Почему критика в адрес Ильи Кутепова после матча с «Атлетик Бильбао» несправедлива

Только один российский клуб из трех одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Особенно разочаровал «Спартак», который на своем поле на «Открытие Арене» уступил «Атлетику» (1:3).

«Спартак» не показал своей реальной силы, поэтому в определенной мере критики достойны все, начиная с фигуры главного тренера. Ведь это ему пришла в голову идея задействовать в воротах Артема Реброва, а не Александра Селихова. «Я поставил в состав Реброва исходя из того, что видел на тренировках», — оправдывался после игры Массимо Каррера. Исходя из того, что все увидели на матче, Артему лучше передохнуть, подлечить нервишки и дать дорогу молодому перспективному вратарю.Что до обороны, особого выбора у итальянца не было: тандем Кутепов — Таски в свете травмы Джикии казался оптимальным. Теперь подавляющее большинство фанатов требует убрать подальше от основы российского защитника».

2. Андрей Талалаев: «Теперь я игроков предупреждаю сразу: за финансы отвечать не могу»

Широкому кругу болельщиков Андрей Талалаев известен не как главный тренер «Тамбова», выступающего в ФНЛ, а как эксперт «Матч ТВ», который критически разбирает действия футболистов и команд топ-лиг. Между тем, Талалаев работает тренером уже 14 лет, среди тех, кто играл под его руководством звезды российского футбола: Федор Смолов, Олег Шатов, Александр Кокорин.

— У нас уже много лет говорят, что качество подготовки игроков в детско-юношеских школах – бич российского футбола. Ощутили это, работая с юношеской сборной?

— Приведу пример. На тренировках предстояло отрабатывать прессинг. Я заранее предупредил об этом игроков. Но для начала мне и самому надо было понять, как ознакомить ребят с этим элементом футбола. Исходил из того, что они от понимания того, что такое прессинг, далеки. Но Денис Черышев подошел с вопросом: «Какой прессинг завтра отрабатываем – А, В или С?» Мы потом с тренерским штабом сидели и думали, как максимально доступно и доходчиво объяснить это всем остальным. А Черышев уже в юные годы, после академии «Реала», знал о прессинге все. Вот и разница.

3. Шат-аут. Все, что нужно знать о переходе Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар»

Главным переходом зимы в РФПЛ стал переезд Олега Шатова в Краснодар. Футболист оказался не нужен тренеру «Зенита» Роберто Манчини. Теперь у Шатова есть три месяца, чтобы вернуться в сборную России.

«Олег Шатов никогда не считался проблемным игроком, но характер у него далеко не самый простой. Это он бросал в адрес Луческу «Нашему тренеру и без нас хорошо». Это его менял Манчини, после того как выпускал на замену. И это с ним была та история с несостоявшимся переходом в ЦСКА: одно время он собирался туда из «Урала» и даже был на сборе армейского клуба, но в последний момент соскочил в «Анжи». Уже оттуда его выкупал «Зенит». Многовато для одной бесконфликтной карьеры. Но Шатову уже 27 лет. Пожалуй, это один из последних шансов стать кем-то большим, чем просто подающим надежды».

4. Пирамида Салаха. Выходец из египетских трущоб покоряет европейские вершины

Жребий, определивший в группу сборной России на домашнем ЧМ-2018 Уругвай, Египет и Саудовскую Аравию, считается благоприятным для нашей сборной. Однако среди тех, кто может испортить России турнир, есть две звезды мирового уровня – это Луис Суарес и Мохамед Салах.

«Салах мечтает стать лучшим в истории Египта, и его футбольные завоевания доказывают серьезность таких намерений. В 2017 году он был признан лучшим арабским игроком года и лучшим футболистом Африки-2017, а в дебютном сезоне за «Ливерпуль» Мо лидирует в Премьер-лиге по системе «гол+пас, занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги и уже дважды признавался игроком месяца в АПЛ. После покорения Швейцарии и Италии наследник Саладина добрался и до Англии. А впереди, похоже, маячат Пиренеи: мадридский «Реал» якобы уже подсчитывает, сколько миллионов потребуется на покупку египетского завоевателя».

5. Только самовывоз. Почему звезды ЦСКА не раскрываются в Европе

В ЦСКА вернулся нападающий Ахмед Муса, который уезжал из армейского клуба в АПЛ, в «Лестер», но так и не сумел там проявить себя. Для команды Виктора Гончаренко, испытывающей проблемы в атаке, это хорошая новость. Если, конечно, в Англии Муса не потерял своего главного козыря – скорости. Первый официальный матч ЦСКА в 2018-м году – в Лиге Европы против «Црвены Звезды» (0:0), уже заставил задуматься о нынешней игровой форме нигерийца.

«Как птица учит птенца летать, так и Леонид Слуцкий по-родительски ставил на ноги и показывал Мусе правильное движение на поле. Итогом уроков стало то, что скоростной и легконогий Ахмед стал полноценным форвардом, хотя изначально числился игроком фланговым. К своей продаже в «Лестер» он набрал за ЦСКА 168 матчей, в которых отличился 54 раза».

Цифра

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