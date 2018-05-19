Лучшие тексты недели: сборная России, «Ливерпуль», Кейлор Навас, порно от тренера «Севильи»

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 13 — 19 мая

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшую неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Вызвать всех. Илья Казаков — о выборе Станислава Черчесова

Станислав Черчесов назвал имена игроков, которые начали подготовку к чемпионату мира. Вначале был оглашен список из 28 футболистов, но потом в нем произошло сенсационное изменение. Вместо защитника «Рубина» Руслана Кмболова вызов получил 38-летний игрок обороны ЦСКА Сергей Игнашевич. Он не выступал за национальную команду два года.

«Из 28 игроков, уезжающих в Австрию, в итоге останутся 23. Отцепят ли от чемпионата мира тренеры по одному футболисту каждого амплуа или, условно, из списка вычеркнут двух полузащитников или защитников, а все форварды останутся среди участников – это вопрос, над которым, скорее всего, будем раздумывать мы, а не штаб. Джанаев, например, мог оказаться среди вратарей в последний момент не только из-за травмы Селихова, но и потому, что Лунев все еще не играет. И таких нюансов, обсуждаемых все последние дни, множество. Но в любом случае мы обречены гадать в эти дни, кто еще не попадет на чемпионат мира. И потом – правильно ли поступили тренеры».

2. Самоотвод. Почему в случае ухода Желько Бувача из «Ливерпуля» проиграют все

«Ливерпуль» впервые за последние 11 лет вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится 26 мая с «Реалом». В розыгрыше главного клубного турнира «красные» уже преподнесли сюрприз, став самой результативной командой. Однако, как часто бывает в топ-клубах, «Ливерпуль» на пути к успеху вынужден преодолевать внутренние проблемы.

«Я мог бы сотрудничать с Клоппо еще сто лет», — неоднократно заявлял Бувач. Слова, лучше всего характеризовавшие союз немца и боснийца. Разумеется, как и в любом нормальном тандеме, у них периодически случались разногласия. Но никто и подумать не мог, что когда-нибудь об их конфликтах станет известно за пределами тренерской. Изначально СМИ пустили слух, что Бувач вдрызг разругался с Клоппом и покидает «Ливерпуль». В самом клубе опровергли эту информацию, заявив, что тренер будет отсутствовать до конца сезона по личным причинам. Затем перебрали еще кучу версий от болезни отца боснийца до его причастности к сливу информации о составе команды накануне матчей».

3. Железный человек. Кто поведет за собой Коста-Рику

Его не пускали в ворота из-за низкого роста и до 27 лет не воспринимали всерьез, а он вытеснил из мадридского «Реала» недосягаемого Икера Касильяса, выиграл несколько ЛЧ, в его честь снимают фильмы и называют стадионы. Кейлор Навас – самый тихий вратарь, способный вызывать самые громкие овации.

«Как профессионал Кейлор сформировался в «Саприссе». В клубе из города Сан-Хосе он впервые осознал, что такое гнев болельщиков (после ряда невыразительных матчей в него бросали бутылки), эмоции от первого отбитого пенальти, радость от выигранных трофеев. Причем в дебютном для себя сезоне Навас победил в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В 2008 году его впервые вызвали в первую сборную, тогда он тихо прошептал: «Это мой шанс».

4. Порно мотиватор. Хоакин Капаррос вернулся в «Севилью»

За несколько туров до завершения чемпионата Винченцо Монтелла во второй раз в сезоне получил пинок под зад. «Севилья» под его руководством смотрелась ничем не лучше «Милана», откуда он был уволен в ноябре. Концовку турнира Ла Лиги «нервионцы» проводят в компании Капарроса, вернувшегося в клуб спустя 13 лет с прощальной миссией.

Чтобы лучше понимать методы этого специалиста, достаточно послушать рассказ экс-защитника «Мальорки» Андерсона Консейсау: «Во время установки на игру с «Атлетиком» Капаррос показал нам одно видео. И каково же было наше удивление, когда мы увидели, что это порнографический фильм! Наши лица были настоящей поэмой в тот момент: мы не понимали, что происходит. Фильм продлился не более 30 секунд, однако оставил неизгладимое впечатление». Какой еще тренер предпочтет мотивационным речам показ порно? Весь посыл сводился к тому, что футболисты должны были трудиться так же усердно, как и актеры в фильме. «В этом случае нужно думать не о содержании, а о намерении. Я всего лишь пытался пробудить игроков и расшевелить их», — объяснял свой поступок Капаррос.

5. Охота на крокодилов. «Ним» спустя 25 лет возвращается в Лигу 1

В прошлом столетии «Ним» воспринимали как одну из сильнейших команд лиги. «Крокодилы» не завоевали трофеев, но навсегда вошли в историю французского футбола. Их объявляли банкротами, отправляли в любители, а президентов сажали за «договорняки». Спустя четверть века клуб вернулся в высший дивизион.

Главное открытие этого сезона не только в «Ниме», но и во всей Лиге 2 – Умут Бозок. Французский форвард турецкого происхождения в дебютном сезоне за «крокодилов» настрелял 25 голов в 36 матчах. Ему всего 21 год, но уже в детстве он решил, что хочет играть за сборную Турции, хоть и родился во французской провинции. По своему стилю Бозок напоминает звезду сборной Турции 2000-х — Нихата Кахведжи: невысокий, юркий, быстрый и способный забивать любой ногой. К слову, Умут еще в прошлом сезоне выступал в Национальной лиге (третий дивизион Франции) за «Консолат» и стал лучшим бомбардиром турнира. В этот раз он с большим отрывом обогнал всех конкурентов. Атакующий стиль «Нима» — заслуга главного тренера Бернарда Блакарта. Специалист не ограничивает свою команду в открытой игре. Удержать Умута Бозока – основная цель руководства «крокодилов» и наиболее сложная.

Цитата

Мое удаление все решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Странное решение арбитров? Судьям виднее, а вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей»

Кирилл Капризов, нападающий сборной России по хоккею

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