Лучшие тексты недели: «Локомотив», «Тосно», Стогниенко, футболисты-крысы и сборная России

«Локомотив» — чемпион! Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты 5 — 12 мая

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за минувшую неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. «Тосно» и жизнь. В Волгограде прошел огненный финал Кубка России

Самый необычный финал в истории Кубка России – «Тосно» — «Авангард» Курск — получился по-настоящему крутым. Начиная от всей атмосферы вокруг него, заканчивая самим матчем. Настоящий андеграунд, переносящий в давние времена – игра оправдала ожидания, а победу отпраздновала команда из Ленинградской области — «Тосно» (2:1).

«Андеграундом вообще было пропитано все в этой истории: от финальной пары «Тосно» — «Авангард», до всего вокруг происходящего. Чем дальше ехал поезд, тем больше происходило событий, и все сильнее не покидало ощущение того, что ты оказался где-то в 90-х. Временах, когда на выезд из Москвы в Самару могли проехать зайцем, запираясь в туалетах и перескакивая с поезда на поезд, а драки между фанатами в тамбуре были обязательной частью программы. Драк не удалось избежать и в этот раз. Их случилось несколько: кому-то выбили коленную чашечку, а один из фанатов «Зенита» чуть не потерял кисть руки, всю оставшуюся дорогу держа ее другой рукой – с порванными сухожилиями, но перевязанную. Ночка была веселая — доехали не все».

2. Владимир Стогниенко: «В Мадриде встретились с «ультраправыми» болельщиками «Реала», и им как-то не очень понравилась наша камера»

В интервью еженедельнику «Футбол» Стогниенко рассказал о бешеных аргентинских фанатах, атмосфере в бразильских фавелах и том, реально ли сборной России выйти из группы на ЧМ-2018.

«Сборная Аргентина играет в очень плохой футбол, медленный, утрируя: бегает один Месси, а все стоят и смотрят на него. Команда очень уныла, и это, кстати, признают сами аргентинцы. Если за месяц ничего не поменяется глобальным образом, то Аргентина будет в четвертьфинале, пройдут дальше только при глобальном везении».

3. Крысиные бега. Как футболисты играют против собственных клубов

С детства нас всех учили, что раскрывать секреты друзей и предавать близких — это самое плохое, что может сделать человек. Видимо, не все футболисты усвоили эту простую истину. Современный футбол знает несколько случаев, когда игроки без мук совести сливали информацию о своих командах.

«…История со сливами с участием Жозе Моуринью произошла уже в «МЮ», но и тут без «Реала» не обошлось. Ни для кого не секрет, что Лука Модрич — один из игроков «королевского» клуба, который не конфликтовал с португальцем, а даже наоборот. «Я всем обязан Моуринью», — громко заявлял хорват в одном из интервью. Не так давно стало известно, что полузащитник рассказывал тренеру «Манчестер Юнайтед» о внутреннем положении дел в «Реале», об атмосфере в коллективе. Моуринью рассчитывал, что эта информация поможет ему приобрести Гарета Бэйла».

4. Просто улыбайся. Как бразилец Марсело покорил Европу

Сборная Бразилии потеряла лидирующие позиции в мировом футболе, а мадридский «Реал» более 10 лет не мог вернуть себе статус первой команды Европы. Стабильным оставалось лишь одно – место на левом краю обороны, где выступал легендарный Роберто Карлос, а его преемником стал, возможно, не менее великий Марсело.

«В начале июня прошлого года мадридский «Реал» победил в финале Лиги чемпионов «Ювентус» (4:1), клуб стал первым, сумевшим выиграть еврокубок в течение двух сезонов подряд в новейшей истории турнира. Кроме того, этот Кубок чемпионов оказался уже 12-м престижным трофеем в истории «Реала». Во время празднований в городе игроки надели футболки с соответствующим номером. Марсело в этот момент так напился шампанского, что подходил к партнерам и спрашивал: «Почему все надели футболки с моим номером?» Вскоре Серхио Рамос и Марсело еще и чуть не упали со статуи богини Кибелы на фонтане Сибелес, вешая туда чемпионский флаг «Реала».

5. Денис Колодин: «Хиддинк говорил, что нас затравили в России, но мы сильные»

Денис Колодин – олицетворение сборной России образца 2008 года. Тогда защитник «Динамо» помог Гусу Хиддинку «сожрать» греков и шведов, уничтожить голландцев и завоевать «бронзу» чемпионата Европы. С тех пор прошло 10 лет.

— Не могу не спросить про Черданцева и «пушку страшную».

— Ну крикнул один раз, ну поддержали. Ничего особенного, живем с этим дальше. Я не тренировал специально такие удары. Пнул пару раз – сильно полетело. Была сухая погода, мяч на вид легкий, я и приложился. Самое интересное, что так же бил Жирков, к примеру, но все смотрели именно на мои удары. Сейчас дети спрашивают, почему «пушка страшная». Я им говорю: «Рожей не вышел, потому пушка и страшная».

Цитата

Если барьерист думает о последнем барьере, он спотыкается на первом. В тяжелой атлетике надо начинать с легкого веса. Наш старт — группа, откуда сборная Россия давно не выходила. Что я должен ответить? Полуфинал? Все возможно. Вы знаете мой принцип — спокойно работать»

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

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