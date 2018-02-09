Лучшие тексты недели: Грязный Моуринью, Талалаев и деньги, Ван Перси — символ провала

Россия в 10-й раз выиграла Кубок Легенд. Фото Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 3 — 9 февраля

Дайджест главных текстов, появившихся на ftbl.ru за неделю. Если вы еще не подписались на почтовую рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Трэш-ток-шоу. Грязные разговоры в футболе — они помогают?

Trash – от английского «мусор». Talk – «разговор». Все вместе — «трэштокинг»: грязное оружие спорта, позволяющие вместе с симуляциями и провокациями добиваться результата. Теперь его полно и в футболе. Но мастерски владеют им немногие.

Конечно, первым номером в этом списке будет Жозе Моуринью. И кажется, что вторым и третьим — тоже. Но есть и другие мастера разговорного жанра: Пепе, Конте, Дзюба, наконец… И казалось бы, причем тут Мохаммед Али? А при всем.

2. Сувенир из Роттердама. Робин ван Перси как символ провала голландского футбола

Кажется, голландский футбол закончился. Его нет уже на втором крупном турнире подряд — ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018. Робин Ван Перси — один из тех последних, кто помнит, каковы они на вес, медали чемпионатов мира. Но вся его карьера — это история о том, как голландский футбол стал таким, каким мы его видим сейчас.

Наслушавшись оскорблений в свой адрес, толстокожий Робин ван Перси вернулся в Голландию c полными карманами денег. За свои игровые годы он не один раз встречался с агрессией со стороны фанатов. На то были причины. Это сейчас Ван Перси приехал в Голландию в статусе ветерана мирового футбола, желающего ярко закончить карьеру. Раньше его главным богом был мистер Франклин со стодолларовой купюры.

3. Врбенное воскресение. Экс-тренер «Анжи» поставил Чехию на колени

Вы помните Павла Врбу? В Россию его приглашали тренировать махачкалинский «Анжи», а уже через полгода отправили в отставку. Зря… Сейчас Врба – лучший тренер Чехии, а его «Виктория» громит всех в чемпионате страны. Главный в России эксперт по чешскому футболу Иван Жидков рассказывает, как дела у Павла Врбы, и в районе Праги разыскивает других звезд, чьи имена у нас еще не успели забыть.

Как дела у Мигеля Данни? Почему провалились пражские «Спарта» и «Славия», хотя деньги им подвозили вагонами? Вы знали, что Мартин Йиранек еще жив как действующий футболист? Весь чешский футбол будет перед вами.

4. Андрей Талалаев: «Теперь я игроков предупреждаю сразу: за финансы отвечать не могу»

Возможно, вы его часто видите на ТВ, когда он разбирает игры ТОП-клубов. Но главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев умеет интересно рассказывать и о своей команде, и даже о лиги в которой она играет — ФНЛ. Как изнутри выглядит политический проект в футболе? В чем юный Денис Черышев превосходил партнеров по своей сборной? Почему «Спартак» 14 лет назад позвал в помощники Невио Скале детского тренера? Это лишь часть секретов, открывшихся в захватывающем интервью еженедельника «Футбол» с главным тренером «Тамбова».

5. ТОТТальный юбилей. События и выводы после заключительного дня Кубка Легенд-2018

Не только день рождения — грустный праздник. Кубок Легенд, например тоже. Болельщики идут на турнир ради приезда знаменитостей прошлого и очередной победы российских ветеранов. Все красочно, много голов, флагов и звездных имен. Но почему от этого так невесело? Что потерял Кубок легенд за 10 лет своего существования?

«Мальчишки свисали над подтрибунным помещением и не уставали кричать выходившим в зал звездам: «Кевин, дай автограф», «Яри, подпиши мяч». В таком положении они провели и весь матч за третье место, пытаясь выклянчить мяч с подписями от российских игроков. После победы сборной звезд у детей вновь появилась работа, ведь они начали призывать Стоичкова и Галласа расписаться на именных карточках», — эти и другие картинки в репортажах еженедльника «Футбол с Кубка легенд.

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