Лучано Спаллетти: «Я сохранил хорошие отношения со многими игроками «Зенита»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти с теплом вспоминает пять лет в «Зените». Итальянец продолжает следить за успехами российского клуба.

«За все годы, что работал в Санкт-Петербурге, меня ни разу не попросили объяснить итог того или иного матча, причину поражения или просто неудачной игры. Миллер всегда говорил со мной о будущем, о новых целях. Поэтому я мог не оглядываться назад и не фокусироваться на неудачах. Я чувствовал тепло и понимание в ситуациях, когда дела шли не лучшим образом. Никогда не забуду свои ощущения. Мне давали понять, что я очень важен для клуба. Всегда буду за это благодарен.

Я постоянно слежу за командой, так как сохранил хорошие отношения со многими игроками. За свою карьеру я провел по пять лет в «Эмполи», «Удинезе», «Роме» и «Зените». Это не годик потренировать где-то, связи становятся намного крепче. То, что я столько лет провел в клубе, позволило мне установить более близкие отношения с футболистами,»- рассказал Спаллетти.

Лучано Спаллетти возглавил «Зенит» в декабре 2009 года, дважды привел клуб к победе в чемпионате и завоевал Кубок России.

Фото: Global Look Press

Источник: UEFA