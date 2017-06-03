Лучано Спаллетти согласовал контракт с «Интером»

Итальянская пресса сообщает, что бывший наставник «Зенита» утвердил с «Интером» все детали соглашения. Уже завтра «нерадзурри» должны сделать официальное заявление.

Контракт с 58-летним специалистом будет рассчитан на два года. По итогам переговоров Спаллетти получил разрешение на формирование нового тренерского штаба. Напомним, что предыдущим наставником миланского клуба был Стефано Пьоли. 9 мая он был отправлен в отставку, а его обязанности временно исполнял Стефано Векки.

В минувшем сезоне «Интер» финишировал на 7-м месте и остался без еврокубков. «Рома» под руководством Лучано Спаллетти и набрала 87 очков, что стало максимальным результатом клуба в XXI веке, и заняла в чемпионате Италии второе место.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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