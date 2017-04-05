Лучано Спаллети может стать главным тренером «Тоттенхэма»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Спаллетти

Главный тренер римской «Ромы» Лучано Спаллети может покинуть команду. В услугах итальянского специалиста заинтересован клуб АПЛ.

Руководство «Тоттенхэма» планирует пригласить тренера на случай замены нынешнему специалисту  «шпор» Маурисио Почеттино: аргентинец может возглавить «Барселону». О сумме возможной зарплаты Спаллети в лондонской команде не сообщается.

В России Лучано известен по работе с «Зенитом». Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами страны, а также завоевывали национальные Кубок и Суперкубок.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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