Лучано Спаллети может стать главным тренером «Тоттенхэма»

Главный тренер римской «Ромы» Лучано Спаллети может покинуть команду. В услугах итальянского специалиста заинтересован клуб АПЛ.

Руководство «Тоттенхэма» планирует пригласить тренера на случай замены нынешнему специалисту «шпор» Маурисио Почеттино: аргентинец может возглавить «Барселону». О сумме возможной зарплаты Спаллети в лондонской команде не сообщается.

В России Лучано известен по работе с «Зенитом». Под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами страны, а также завоевывали национальные Кубок и Суперкубок.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb