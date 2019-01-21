«Луч» может прекратить свое существование, «Реал» хочет купить Бернарду Силва, «Челси» готов заплатить 114 млн евро за Коутиньо. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 января.

1. «Реал» надеется заплатить за Эдена Азара меньше 100 миллионов

Испанский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно.

2. 14-летний форвард «Чертаново» снова отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

Игрок уже проходил стажировку в «МЮ» в прошлом году.

3. Футбольная команда «Луч» может прекратить существование

Основная причина – долги, накопившиеся за последние годы, которые уже превышают 200 миллионов рублей.

4. Мадридский «Реал» может приобрести игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов испанского клуба.

5. «Челси» готов заплатить «Барселоне» 114 миллионов евро за Фелиппе Коутиньо

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

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