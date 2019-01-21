«Луч» может прекратить свое существование, «Реал» хочет купить Бернарду Силва, «Челси» готов заплатить 114 млн евро за Коутиньо. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Коутиньо

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 января.

1. «Реал» надеется заплатить за Эдена Азара меньше 100 миллионов

Испанский клуб хочет подписать футболиста в летнее трансферное окно.

2. 14-летний форвард «Чертаново» снова отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

Игрок уже проходил стажировку в «МЮ» в прошлом году.

3. Футбольная команда «Луч» может прекратить существование

Основная причина – долги, накопившиеся за последние годы, которые уже превышают 200 миллионов рублей.

4. Мадридский «Реал» может приобрести игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов испанского клуба.

5. «Челси» готов заплатить «Барселоне» 114 миллионов евро за Фелиппе Коутиньо

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

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