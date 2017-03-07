«Ложки победы» станут национальным музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

ЧМ-2018

Стало известно, какой музыкальный инструмент станет атрибутом болельщика на ЧМ-2018.  С большой вероятностью им станут «ложки победы».

Символом чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году стали вувузелы. Болельщики навсегда запомнили нестерпимый гул этих дудок. Совсем недавно заговорили и о музыкальном инструменте ЧМ-2018.

На днях президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Один из грантов был присужден мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов Рустаму Нугманову – «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

«Сейчас лидируют ложки — как наиболее удобный в использовании и культурно-ассоциативный инструмент России. Проведена огромная работа по разработке первых образцов, адаптированных под требования, предъявляемые к национальному музыкальному инструменту болельщика. Но еще требуются дополнительные исследования, разработка модели и производство.

Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа)», — рассказал Рустам Нугманов.

Фото: Global Look Press

ИсточникZnak.com

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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