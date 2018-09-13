«Локомотив» снял крутой ролик по случаю возвращения в Лигу чемпионов

ФК «Локомотив» – один из флагманов российского футбола, трехкратный и действующий чемпион России. Однако, несмотря на трофеи последних лет, «Локомотив» с сезона 2003/2004 не принимал участие в групповой стадии Лиги Чемпионов – главного международного клубного футбольного турнира. И, наконец, эта полоса позади.

В ближайшие три месяца «Локомотив» будет играть с соперниками из Германии, Португалии и Турции. Это большое событие для клуба и для города в целом. Особенно, с учетом наступившего в стране футбольного бума после проведения Чемпионата Мира.

Болельщики «Локомотива» с особенным трепетом вспоминают славные победы клуба над европейскими грандами – «Реалом», «Интером», «Монако». Но в наши дни многие футбольные болельщики из Европы не помнят тех матчей и не могут по достоинству оценить традиции «Локомотива».

ФК «Локомотив» презентует серию промо-роликов в рамках концепции #сновавделе (back to business). Идея строится вокруг элитарности Лиги Чемпионов, напоминающей своим накалом и своей закрытостью салун из дикого запада, в котором все свои и чужакам не рады. Но футболисты «Локомотива», перевоплотившись в ковбоев, нарушают привычную обстановку.

Илья Геркус, генеральный директор ФК «Локомотив»: «Мы живем в современном мире, и «Локомотив» должен быть серьезным игроком не только на футбольном поле, но и в медийном пространстве. Участие в Лиге Чемпионов – это уникальная возможность рассказать о себе новой аудитории, используя новые каналы коммуникации. Мы хотим поделиться своей философией, своими ценностями, стать понятными болельщикам со всего мира».

Героем первого ролика в рамках кампании #сновавделе стал новичок «Локомотива» и игрок сборной России Федор Смолов. В следующих сериях участие примут португалец Эдер и братья Миранчуки, а выход запланирован уже на ближайшие дни.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФК «Локомотив»