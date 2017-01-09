«Локомотив» разрешил Роману Шишкину вести переговоры с другими клубами

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин не отправится на первый сбор команды в Испанию. Скорее всего, российский футболист покинет команду уже этой зимой.

По сообщению источника, в конце декабря 29-летний защитник по электронной почте получил официальное уведомление от руководства клуба, в котором было сообщено, что по инициативе главного тренера футболист не примет участия на сборах и будет переведен в молодёжную команду.

Помимо этого стало известно, что Роман Шишкин получил официальное разрешение на ведение переговоров с другими клубами. При этом сам игрок был намерен остаться в «Локомотиве», но после общения с руководством клуба был вынужден согласиться на предложенные условия. Интерес к Шишкину на сегодняшний день проявляют «Спартак» и «Краснодар».

В этом сезоне защитник провел за «железнодорожников» 12 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат