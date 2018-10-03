«Локомотив» проиграл «Шальке», Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», в «Реале» сменится генеральный директор. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 октября.

1. «Локомотив» проиграл «Шальке» в домашнем матче

Единственным голом отметился Маккенни.

2. Хорватский суд снял с Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний

Модрича подозревали в покрывательстве финансовых махинаций Здравко Мамича.

3. Болельщик «Астон Виллы» во время матча бросил в главного тренера кочан капусты

Фанаты очень критикуют тренера в этом сезоне.

4. Джузеппе Маротта может стать генеральным директором в мадридском «Реале»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта пользуется большим спросом среди ведущих европейских клубов

5. «Милан» рассматривает вариант с возвращением Златана Ибрагимовича

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в европейский футбол.

Фото: Global Look Press

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