«Локомотив» проиграл «Шальке», Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан», в «Реале» сменится генеральный директор. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 октября.
1. «Локомотив» проиграл «Шальке» в домашнем матче
Единственным голом отметился Маккенни.
2. Хорватский суд снял с Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний
Модрича подозревали в покрывательстве финансовых махинаций Здравко Мамича.
3. Болельщик «Астон Виллы» во время матча бросил в главного тренера кочан капусты
Фанаты очень критикуют тренера в этом сезоне.
4. Джузеппе Маротта может стать генеральным директором в мадридском «Реале»
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта пользуется большим спросом среди ведущих европейских клубов
5. «Милан» рассматривает вариант с возвращением Златана Ибрагимовича
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в европейский футбол.
Фото: Global Look Press