«Локомотив» победил в чемпионате России, «Динамо» сохранило место в РФПЛ на следующий сезон. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 мая.

1. Премьер-лига. 29-й тур. «Краснодар» с трудом обыграл «СКА-Хабаровск», «Динамо» побеждает «Тосно» и сохраняет место в РФПЛ, Локомотив» обыгрывает «Зенит» и становится трехкратным чемпионом России, «Спартак» победил «Ростов» на своем поле.

2. «Локомотив» получит за победу в чемпионате 5,8 млн долларов.

3. «Сток Сити» покидает АПЛ.

«Гончары» стали первыми в Англии, кто официально вылетел в этом сезоне.

4. На Копа Америка-2019 сыграют сборные Японии и Катара.

По словам организаторов, это приглашение сборных может привлечь интерес со стороны болельщиков со всего мира.

5. «Верона» вылетела из Серии А.

6. Лучшие тексты недели: Имидж футболистов, чемпионат мира по хоккею, «Марсель» в финале Лиги Европы.

Фото: Сергей Дроняев

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