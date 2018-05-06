«Локомотив» победил в чемпионате России, «Динамо» сохранило место в РФПЛ на следующий сезон. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 мая.
1. Премьер-лига. 29-й тур. «Краснодар» с трудом обыграл «СКА-Хабаровск», «Динамо» побеждает «Тосно» и сохраняет место в РФПЛ, Локомотив» обыгрывает «Зенит» и становится трехкратным чемпионом России, «Спартак» победил «Ростов» на своем поле.
2. «Локомотив» получит за победу в чемпионате 5,8 млн долларов.
3. «Сток Сити» покидает АПЛ.
«Гончары» стали первыми в Англии, кто официально вылетел в этом сезоне.
4. На Копа Америка-2019 сыграют сборные Японии и Катара.
По словам организаторов, это приглашение сборных может привлечь интерес со стороны болельщиков со всего мира.
5. «Верона» вылетела из Серии А.
6. Лучшие тексты недели: Имидж футболистов, чемпионат мира по хоккею, «Марсель» в финале Лиги Европы.
Фото: Сергей Дроняев